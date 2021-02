Mps: Urso (Fdi), 'privatizzazione solo dopo che avrà iniziato opera risanamento'

Roma, 10 feb. (Adnkronos) - "La ricapitalizzazione di Mps è costata 5,4 miliardi di euro e la prospettiva è quella di una nuova ricapitalizzazione per 10 miliardi di euro. E' un'ipotesi a cui noi ci opponiamo, siamo per la privatizzazione della banca ma vogliamo che sia rinviata fino a quando non vi saranno condizioni di mercato migliori e dopo che Mps avrà iniziato la sua opera di risanamento". Ad affermarlo è il senatore di Fdi, Adolfo Urso al termine della conferenza stampa al Senato durante la quale il partito ha presentato una mozione, primo firmatario lo stesso Urso, in cui si chiede al presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi di chiarire e rinviare la privatizzazione del gruppo bancario senese, decisa dal governo Conte bis.

"Oggi come oggi - spiega Urso - una privatizzazione ci espone a rischi di manovre ostili di scalata da parte della finanza straniera, in particolare quella francese, e non vogliamo nemmeno sottoscrivere l'altra ipotesi caldeggiata dal M5S che auspica la trasformazione di Mps in banca pubblica. La situazione cui ci troviamo di fronte oggi è frutto delle operazioni della 'ditta' Padoan, D'Alema Fassino, con Padoan che è diventato presidente di Unicredit".