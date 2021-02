Mps: Ciriani (Fdi), 'riaccendere fari su vicenda'

Roma, 10 feb. (Adnkronos) - "Oggi si pone un problema specifico, nei contenuti e nella forma, a dimostrazione che FdI è una forza propositiva anche dall'opposizione. Vogliamo riaccendere i riflettori su Mps e sull'intreccio fra politica di sinistra e il sistema finanziario perché la nostra non è un'opposizione sterile e preconcetta ma che guarda alla sostanza dei problemi dell'Italia in modo patriottico". Ad affermarlo è il capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato, Luca Ciriani dopo che Fdi oggi in una conferenza stampa al Senato ha presentato una mozione, primo firmatario il senatore Adolfo Urso, sottoscritta da tutti i senatori del gruppo in cui si chiede al premier incaricato Mario Draghi di chiarire e rinviare la privatizzazione del gruppo bancario senese, decisa dal governo Conte bis.