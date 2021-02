Milano, 10 feb. (Adnkronos) - Il bambino di 7 anni, spiegano dalla centrale operativa dei vigili di Milano, stava attraversando le strisce pedonali quando è stato investito, probabilmente diretto verso una scuola elementare. Il piccolo, inizialmente trasportato in codice rosso per precauzione, sarebbe passato in codice giallo una volta arrivato in ospedale e non sarebbe in pericolo di vita.