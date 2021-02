Governo: Renzi, 'arrivo di Draghi un capolavoro, l'operazione più complessa mia carriera'

Roma, 10 feb (Adnkronos) - "Questa è stata la mia strategia. Ho fatto tutto da solo, con il 3 per cento!". Lo dice Matteo Renzi nell'articolo del New York times che ricostruisce l'arrivo di Mario Draghi all'incarico di premier. "È stato tutto un gioco di tattiche parlamentari. E diciamo che lavorare per cinque anni nel palazzo dove Machiavelli ha aiutato un pò", spiega il leader di Iv.

"È stato un capolavoro della politica italiana", dice Renzi degli eventi che hanno portato Draghi a Palazzo Chigi spiegando: "È stata l'operazione più complessa di tutta la mia carriera politica".