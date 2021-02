Roma, 10 feb. (Adnkronos) - "Io sono sicuro che Renzi abbia fatto il buco e la toppa l'abbia messa Mattarella. E' una mia interpretazione ma dubito sapesse che andava a finire così. Non sono sicuro che avesse tutte queste certezze. Io resto convinto che fare una crisi in piena pandemia non sia un'idea brillantissima". Lo dice il vicesegretario del Pd, Andrea Orlando, a Porta a Porta.