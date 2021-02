Governo: Orlando, 'questioni poste da M5S assolutamente accoglibili'**

Roma, 10 feb. (Adnkronos) - "Le questioni poste dai 5 STelle mi sembrano assolutamente accoglibili, anche perchè sottese" alle linee del Recovery "come il ministero per la Transizione ecologica" che "mi pare una anche questione non lontana dalle corde del presidente Draghi". Lo dice il vicesegretario del Pd, Andrea Orlando, a Porta a Porta. Quanto alla definizione del 'superministero', "a livello europeo soluzioni diverse", osserva Orlando. "Il tema su cui creare maggiore link mi sembra quello ambiente ed energia".