Governo: Fratoianni, 'decideremo quando quadro sarà più definito'

Roma, 10 feb. (Adnkronos) - "Naturalmente decideremo quello che va fatto in Parlamento quando avremo davanti un quadro più chiaro e definito. È da giorni che lo ripeto, altrimenti siamo solo in una condizione nella quale qualunque decisione è determinata in una dimensione esoterica. Perché ad oggi non c'è una proposta programmatica definita, non c'è un profilo politico definito". Lo ha detto il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni a l'Aria che Tira su La7.

"Poi naturalmente c'è anche il ragionamento sul fatto - prosegue l'esponente di Leu - che il tutto e il contrario di tutto insieme non stanno molto bene, o meglio ha senso se devi starci per un tempo molto limitato per fare 2 3 cose perché non c'è altra soluzione, ma non mi pare che sia quello di cui stiamo discutendo perché siamo di fronte alla discussione su un governo che nasce con un'ambizione politica di più lungo respiro".

"Dico solo che francamente considero il blocco nazionalista della destra, di cui Salvini è il principale esponente, - conclude Fratoianni - difficilmente compatibile con quello che noi pensiamo e con quello che andrebbe fatto".