Foibe: Mulè, 'parole Mattarella monito di verità'

Roma, 10 feb. (Adnkronos) - "Nel Giorno del Ricordo in memoria delle vittime delle Foibe e dell'esodo giuliano-dalmata le parole del Presidente della Repubblica risuonano come monito di verità. 'L’orrore delle Foibe colpisce le nostre coscienze' ed è doveroso ribadirlo. Colpisce le coscienze di quanti non dimenticano i dodicimila civili, donne e uomini, assassinati su ordine del dittatore comunista Tito, gettati vivi in cavità naturali solo perché italiani, colpisce le coscienze di chi non dimentica il sacrificio dei nostri compatrioti dell’Istria, della Venezia Giulia e della Dalmazia, costretti a fuggire e ad abbandonare la loro terra". Lo afferma Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce dei Gruppi di Senato e Camera.

"Abbiamo il dovere della 'memoria' -aggiunge- per l’Italia e per le future generazioni da formare nel rispetto reciproco, nella non violenza, nell’importanza del ricordo del passato che se valorizzato e divulgato aiuta ad evitare il ripetersi di orrori inenarrabili come quelli delle Foibe”.