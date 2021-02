Foibe: Mollicone-Frassinetti, 'da Eric Gobetti operazione editoriale inaccettabile'

Roma, 10 feb. (Adnkronos) - "La tragedia delle Foibe è una storia italiana, una storia di tutti, non un ricordo di parte da interpretare e cercare di delegittimare. Gobetti sta tentando un’operazione ai limiti del negazionismo: ci sono foto che lo ritraggono di fronte monumenti in onore dei partigiani titini massacratori di italiani con indosso magliette con il viso di Tito. Laterza era a conoscenza di questi inquietanti aspetti del sedicente 'storico' nostalgico di Tito? Operazioni editoriali come quella di Eric Gobetti, osannata dalla sinistra estrema, dall'Anpi e di chi cerca facili vie al giustificazionismo, sono inaccettabili e minano lo spirito stesso della commemorazione: Fassino, Violante, Napolitano, nonostante la propria storia politica, hanno condiviso la memoria, nell'ottica della pacificazione nazionale". Lo affermano Federico Mollicone e Paola Frassinetti, deputati Fdi componenti della commissione Cultura.

"Una mistificazione dal basso valore scientifico e dal dubbio gusto, a partire dal titolo 'E allora le foibe?', una pubblicazione inconsistente -aggiungono- stroncata da accademici e giornalisti. Tanto più che scopriamo che Gobetti ha proprie foto con la bandiera dei partigiani titini, gli stessi che trucidarono migliaia di italiani, un nostalgico titino. Rispettiamo la libertà di manifestazione del pensiero di Gobetti ma il rispetto di chi perse la vita deve essere anch'esso garantito: chiediamo a Laterza di ritirare il libro e le scuse di Gobetti. È necessario e urgente istituire una commissione presso il Mibact composta da storici indipendenti così da poter garantire un insegnamento più oggettivo possibile sui fatti tragici della Nazione".