Elezioni Usa, voto Georgia: Trump sotto inchiesta

(Adnkronos) - Elezioni Usa: Donald Trump sotto inchiesta per il caso Georgia. Il procuratore della Fulton County ha aperto un'inchiesta penale a carico dell'ex presidente degli Stati Uniti per i suoi "tentativi di influenzare i funzionari nella gestione delle elezioni del 2020 in Georgia". Con una lettera inviata oggi a diversi funzionari, compreso il segretario di Stato Brad Raffensperger, il procuratore distrettuale Fani Willis ha chiesto, riporta la Cnn, di conservare i documenti relativi alla famosa telefonata con cui l'ex presidente, all'inizio di gennaio, ha esortato, con pressioni e minacce il repubblicano a "trovare" i voti per rovesciare la vittoria di Joe Biden in Georgia.