Covid Germania, verso proroga restrizioni

(Adnkronos) - La cancelliera tedesca Angela Merkel incontrerà oggi i premier dei 16 Laender per discutere di come portare avanti la strategia anti-Covid in Germania Stando alla bozza di un documento citato dalla Dpa, è probabile che le misure restrittive attualmente in vigore fino al 14 febbraio vengano estese, forse fino a marzo. E' da novembre che la Germania ha adottato misure di contenimento della pandemia che hanno portato alla chiusura delle scuole, degli asili nido e degli esercizi commerciali considerati non essenziali. Alcuni stati hanno già messo a punto i piani per una progressiva riapertura delle scuole a partire dalla prossima settimana. Ieri la cancelliera si è dichiarata contraria a qualunque allentamento delle restrizioni fino al primo marzo, stando a fonti a conoscenza dei contenuti di una riunione dell'Unione cristianodemocratica, la Cdu. Durante l'incontro Merkel ha sottolineato quanto sia essenziale far scendere il tasso di infezioni prima di riaprire, per evitare che la variante britannica del Coronavirus renda la situazione incontrollabile.

Gli ultimi dati relativi alla diffusione della pandemia nel paese divulgati oggi dal Robert Koch Institut parlano di 8.072 nuovi contagi nelle ultime 24 ore, per un totale di 2.299.996 infezioni, e 813 decessi, che portano il numero dei morti dall'inizio della pandemia a 62.969. L'incidenza settimanale è di 68 casi per 100mila abitanti. I casi attivi sono attualmente 164.300, le persone guarite 2.073.100, 15.800 delle quali nelle ultime 24 ore.