Cortina 2021: Goggia, 'dopo l'infortunio mi ha chiamata Mattarella'

Cortina, 10 feb. - (Adnkronos) - “Una settimana fa sono stata chiamata dal presidente Sergio Mattarella, vista la situazione italiana mi ha fatto molto piacere ricevere la telefonata, con tutti i cambiamenti ai vertici che stanno attuando”. Lo rivela Sofia Goggia nel corso della conferenza stampa organizzata da “Casa Italia” nell’ambito dei Mondiali di sci alpino di Cortina. Una rassegna iridata alla quale la discesista bergamasca non potrà partecipare per l'infortunio subito a Garmisch una decina di giorni fa. “Stavolta mi serve davvero tanto coraggio. L’infortunio è stato un colpo durissimo, però preferisco concentrarmi su cosa posso fare piuttosto che pensare a quello che non ho potuto fare, anche se la mattina faccio fatica a non pensarci. Poi faccio andare la giornata concentrandomi sull’inizio del recupero. Ma è più facile affrontare una discesa”.