Cinema: Oscar 2021, 'Due' nella shortlist per il Miglior film internazionale

Roma, 10 feb. (Adnkronos) - Continua la corsa di 'Due’, film d'esordio dell'italiano Filippo Meneghetti, che dopo la candidatura al Golden Globe entra anche nella shortlist dell'Oscar 2021 per il Miglior film internazionale, annunciata stanotte dall'Academy. Uscito negli Stati Uniti venerdì scorso (con il titolo Two of Us), 'Due’ in pochi giorni ha già collezionato critiche entusiastiche sulle maggiori testate americane: "Tra tante classiche storie d'amore in cui ci si può imbattere", scrive Robert Abele del Los Angeles Times, "non potreste mai trovare qualcosa di così emozionante e commovente come il primo film dell'italiano Filippo Meneghetti". "Imperdibile" sentenzia il decano dei critici Leonard Maltin, mentre per Joe Morgenstern del Wall Street Journal "la sua tecnica magistrale farebbe pensare a un regista all'apice della sua carriera". Molte riviste del settore, prima fra tutte la prestigiosa Variety, già scommettono fin da ora che il film sarà anche nelle cinque candidature finali, che saranno annunciate ufficialmente il 15 marzo.

Il film, che verrà distribuito in Italia da Teodora alla riapertura dei cinema, è Interpretato da una coppia di attrici leggendarie, Barbara Sukowa e Martine Chevallier, e affronta un tema inconsueto come l'amore tra due donne mature, mescolando dramma, suspense e ironia. Le protagoniste, Nina e Madeleine, si amano infatti in segreto da decenni e tutti, compresi i parenti di Madeleine, pensano che siano solo vicine di casa, vivendo entrambe all'ultimo piano dello stesso palazzo. Quando la routine di ogni giorno viene sconvolta da un evento imprevisto, la famiglia di Madeleine finisce per scoprire la verità e l'amore tra le due è messo a dura prova.