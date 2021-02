Cinema: 'Better days' di Derek Tsang nella short list per gli Oscar

Roma, 10 feb. (Adnkronos) - ‘Better days’ è nella shortlist per gli Oscar come miglior film internazionale. Il film è una coproduzione tra Hong Kong e Cina continentale ed è stato uno dei titoli più amati all'ultima edizione del Far East Film Festival. Film di chiusura dell’edizione tutta online del Festival, ‘Better Days’ si è aggiudicato sia il premio del pubblico, il Gelso d’Oro, sia quello degli accreditati Shogun, il Gelso Nero, che corrisponde al giudizio degli esperti e della critica.

Youth drama di Derek Tsangn, 'Better days' è un'indimenticabile storia d’amore e di violenza rimasta per settimane ai vertici del box office cinese, nonostante i problemi con la censura, e ritirata all’ultimo minuto dalla line-up della Berlinale.