Calcio: Champions, Atletico-Chelsea si giocherà a Bucarest

Roma, 10 feb. - (Adnkronos) - La Uefa ha annunciato che l’andata degli ottavi di Champions League tra Atletico Madrid e Chelsea si giocherà all’Arena Nazionale di Bucarest. La gara è in programma per martedì 23 febbraio 2021. L’Atletico Madrid ha dovuto concordare con la Federcalcio europea il cambio di sede a causa delle restrizioni in Spagna legate al coronavirus per i voli in arrivo dal Regno Unito. Il club allenato da Simeone ha ringraziato la Federcalcio rumena per la disponibilità attraverso un tweet: "L’Atletico Madrid desidera ringraziare la Federcalcio rumena per l’aiuto e la collaborazione nell’aver accettato di ospitare questa partita a Bucarest".