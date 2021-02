Nell'anno del Covid, la tanto vituperata "big pharma" non si è certo arricchita. Perché la ricerca, il capitolo di spesa più significativo per l'industria farmaceutica, ha dovuto premere a fondo sull'acceleratore. È il caso di Roche, che ha presentato i risultati finanziario 2020. Al di là dei numeri (790 milioni di euro di giro d'affari nel 2020 per la filiale italiana, 58,3 miliardi di franchi svizzero a livello di gruppo, in calo del 5% per l'effetto dell'apprezzamento della valuta svizzera), c'è tutto un non detto che va dal Tocilizumab fornito gratis agli ospedali dalle prime fasi della pandemia ai 250 dipendenti di Roche Italia scesi in campo come volontari per rispondere al 1500, il numero di pubblica utilità attivato dal ministero della Salute per rispondere alle domande sul Covid-19. E poi i servizi, a partire da quelli di assistenza domiciliare, perché non c'è solo il Covid: nell'onco-ematologia, ricordiamolo, Roche è leader di mercato. E l’evoluzione pandemica, con la sua imprevedibilità, ha impattato su tutto il portfolio, rallentando anche la crescita di quattro prodotti ad alto tasso di innovazione entrati recentemente nel mercato: Tecentriq ed Alecensa per combattere alcune forme di tumore del polmone, Ocrevus che ha segnato l’importante ritorno di Roche nell’area delle neuroscienze con il primo farmaco indicato nella sclerosi multipla primariamente progressiva, ed Hemlibra dedicato alla comunità dell’emofilia che si è arricchito di una nuova indicazione terapeutica approvata lo scorso marzo.

“Il 2020 ha richiesto sforzi straordinari a tutti noi e per questo siamo soddisfatti dei risultati ottenuti in un anno difficile, caratterizzato dalla perdita di un altro brevetto relativo a uno dei farmaci di punta e da una crisi sanitaria senza precedenti, che ci ha chiamato a giocare un ruolo di responsabilità sia come Azienda, sia come persone – spiega Maurizio de Cicco, Presidente e Amministratore Delegato Roche Italia - Oggi più che mai bisogna pensare e agire in maniera diversa, soprattutto considerando le conseguenze della pandemia sul lungo termine: gli esami di screening e le diagnosi mancate di questo ultimo anno, secondo le stime Aiom, causeranno oltre 20.000 morti in più nei prossimi 10 anni e Roche, che da oltre 120 anni è al fianco dei pazienti, vuole proporre un approccio nuovo in grado di migliorare il percorso diagnostico e di cura, con l’obiettivo di supportare la sostenibilità del Sistema Salute e garantire a tutti l’accesso all’innovazione”.

Un Sistema che durante questa pandemia ha mostrato anche le proprie fragilità, chiamando a rinforzo tutti gli attori Sistema per collaborare e fare la propria parte. È in questo contesto che Roche è scesa in campo come Partner del Sistema con l’operazione “Roche si fa in 4” mettendo a disposizione le proprie competenze e risorse indentificando 4 aree in cui intervenire: Prodotti e servizi, Volontariato di competenza, Donazioni e la campagna “Stai a casa, leggi un libro” a sostegno della scuola. Inoltre, fedele alla propria mission di continuare a ricercare soluzioni a beneficio dei pazienti, parallelamente Roche Diagnostics ha lanciato 8 test diagnostici per il COVID-19 con l’obiettivo di fornire al clinico informazioni a largo spettro: dall’identificazione della presenza del virus alla rilevazione della risposta immunitaria.

“Questo momento di forte attenzione verso il Sistema Salute ha messo in evidenza le criticità dell’attuale modello di gestione e di programmazione della spesa sanitaria, in particolare il tema dei tetti di spesa e del payback che ormai, è evidente, non possono essere più sostenibili per il nostro sistema. Abbiamo compreso che dobbiamo fare un passo avanti proprio ora, altrimenti l’Italia resterà indietro e i pazienti non avranno le stesse garanzie dei cittadini degli altri Paesi europei – continua Maurizio de Cicco. Dobbiamo infatti uscire dalla logica emergenziale del breve periodo favorendo una visione a lungo termine, una programmazione e pianificazione lungimiranti che porti benefici sia al Sistema Sanitario, sia all’universo economico che vi gravita attorno. Questo cambio può rappresentare una incredibile opportunità per attrarre nel nostro Paese risorse economiche e professionali volte a creare un sistema di valore, dove l’innovazione e la ricerca siano la base del nuovo paradigma”.

L’emergenza sanitaria è stata anche l’occasione per siglare un nuovo patto pubblico-privato che si è dimostrato vincente nel portare maggiore semplificazione nel processo di attivazione delle sperimentazioni cliniche e nel rendere possibile tempi più rapidi nell’approvazione dei farmaci. Un insegnamento che si auspica non venga vanificato a causa dell’inevitabile stallo dovuto dalla crisi di Governo.

“È evidente che il 2020 ha cambiato il nostro modo di vivere, di pensare, di lavorare, ma soprattutto di comunicare. Per tutta l’emergenza ci siamo affidati agli strumenti digitali, una nuova metodologia che ci ha permesso di continuare ad essere al fianco dei nostri customer e che ha cambiato le nostre routine segnando l’inizio di una nuova era. Sono certo che nel 2021 questo cambiamento avrà un grande impatto per il nostro Paese, sia a livello sociale che economico, e dobbiamo essere pronti a guardare avanti. Noi continueremo a sostenere il Sistema per la sua sostenibilità, auspicando al superamento di un meccanismo che ci ha portato solo lo scorso anno a contribuire con un importo pari al 15% del fatturato, a investire in ricerca, come abbiamo fatto nel 2020 con 45 milioni di investimento, 238 studi e quasi 18.000 pazienti coinvolti, e a sviluppare un approccio innovativo orientato alla digitalizzazione e all’utilizzo dei big data e RWE. L’innovazione è nel nostro DNA e lavoreremo cercando non solo soluzioni innovative in termini farmacologici, ma anche servizi tecnologici per rendere le cure sostenibili a 360 gradi” conclude Maurizio de Cicco.