Nissan: rialza ancora guidance su esercizio 2020-21 su recupero post-covid

Roma, 9 feb. - (Adnkronos) - Per la seconda volta in tre mesi Nissan Motor ha rialzato le sue previsioni per l'anno fiscale 2020-21 che si chiuderà il 31 marzo, stimando una una perdita netta di 530 miliardi di yen (4,2 miliardi di euro), alla luce della ripresa favorita dalla riduzione dei lockdown provocati dal Covid-19 .

La casa automobilistica giapponese aveva già precedentemente rivisto leggermente al rialzo la propria guidance a novembre 2020 passando da una perdita stimata di 670 miliardi di yen a una di 615 miliardi grazie a vendite più alte e maggiori interventi di riduzione dei costi.

Per i primi nove mesi dell'anno fiscale Nissan ha annunciato una perdita netta di 367 miliardi di yen, anche se i risultati mostrano - piuttosto a sorpresa - un utile operativo di 27,1 miliardi di yen (214 milioni di euro) nel periodo ottobre-dicembre più elevato rispetto ai 22,7 miliardi di yen dello stesso periodo del 2019, ma soprattutto contro una perdita operativa attesa dalla maggior parte degli analisti. Per l'intero esercizio la perdita operativa è ora stimata in 205 miliardi di yen contro i 340 miliardi della guidance precedente. (segue)