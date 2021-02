Nace "Close to innovation", il nuovo format tv targato Close To Media

Condividere le idee, le proposte, le aziende e i prodotti più innovativi con i protagonisti del mondo economico-finanziario per ripensare e riprogrammare il futuro. È con questo obiettivo che nasce “Close to Innovation”, il nuovo format tv targato Close to Media in collaborazione con UCapital24 – il primo ed unico social network finanziario a livello globale.

A partire dal 10 febbraio, imprese private e pubbliche, società finanziarie, fondi di private equity e asset management, fintech, start up, PMI quotate all’AIM o al MTA, istituzioni vicine alle imprese come CDP, venture capital e tanti altri innovatori di questo paese, riveleranno i loro progetti e soluzioni più innovative in web streaming ogni mercoledì a partire dalle ore 10:30 sulla piattaforma UCapital24 e sui canali social collegati (Facebook e YouTube).

Il 2020 è stato un anno di sfide complesse per le imprese italiane, che hanno dovuto impegnarsi e mettere a punto le migliori strategie per fronteggiare il diffondersi della pandemia di Covid-19. L’appuntamento settimanale in web streaming rappresenterà uno spazio dove analizzare e condividere un nuovo punto di partenza verso il futuro, alla luce delle nuove consapevolezze e esigenze emerse durante l’ultimo anno.

Close to Innovation è una striscia di cinque minuti che sarà dedicata ai principali protagonisti dell’economia del nostro Paese che racconteranno la propria idea di innovazione e le modalità con cui la declinano all’interno delle specifiche aree di business.

“Abbiamo pensato di creare una bacheca virtuale per offrire a persone innovative uno spazio per raccontare i loro progetti. Se fra il pubblico che li ascolta ci fossero investitori, possibili partner, altre idee che nascono, noi saremo ben lieti di metterli in contatto. E’ così che si cresce: dall’incontro di intelligenze”, così Elisabetta Neuhoff, fondatrice di Close to Media consulenti di comunicazione finanziaria e corporate.

“Abbiamo aderito con entusiasmo a questa iniziativa perché la stessa Ucapital24 nasce da un’idea nuova condivisa con partner e investitori: creare una community internazionale di persone legate da una passione comune, la finanza. Il progetto parte dall’Italia, ma l’idea è quella di raccogliere anche testimonianze da altri Paesi. La nostra vocazione è globale” ha commentato Gianmaria Feleppa, fondatore di UCapital24.