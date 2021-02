Musica: sempre più star con Britney Spears dopo messa in onda doc su ascesa cantante

Roma, 9 feb. (Adnkronos) - Kacey Musgraves, Bette Midler, Amber Tamblyn, Andy Cohen, Miley Cyrus, Sarah Jessica Parker: sono soltanto alcune delle celebrità che in queste ore stanno esprimendo il proprio sostegno a Britney Spears, dopo la messa in onda del documentario del New York Times ‘Framing Britney Spears’, il racconto dell'ascesa della cantante fino alla vicenda della sua tutela, assegnata a suo padre dal tribunale.

Il documentario mette anche in evidenza il modo in cui la cantante è stata trattata dai media e offre l’opportunità di rivalutare il movimento ‘Free Britney’, nato anni fa come forma di mobilitazione contro la tutela della Spears affidata a suo padre. La Spears è infatti coinvolta in una battaglia legale contro il genitore che, da oltre un decennio, è amministratore delle sue finanze e la prossima udienza in tribunale è fissata per l'11 febbraio. In particolare, il film si sofferma sui 13 anni nei quali Jamie Spears ha esercitato il proprio controllo sugli affari quotidiani e sulle decisioni finanziarie della figlia.

La storia di Britney Spears raccontata nel documentario è quella di una persona sovraesposta fin dagli inizi della sua carriera, come star bambina fino alla successiva esplosione come diva pop, presentata in maniera iper-sessualizzata. Una celebrità sottoposta dai media a domande su tutto, dal suo corpo alla sua verginità. E sempre rappresentata con toni scandalistici, dai paparazzi ai fumettisti, sia nei giornali di gossip che nelle interviste televisive.