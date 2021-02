Musei: Palazzo Esposizioni, continua proposta online con 'I Piani Del Palazzo'

Roma, 9 feb. (Adnkronos) - Il Palazzo delle Esposizioni di Roma, dopo la riapertura al pubblico delle mostre 'Quadriennale d’Arte 2020 Fuori' e 'Domani Qui Oggi', prosegue la programmazione online con 'I Piani Del Palazzo', palinsesto che si arricchisce ogni settimana di nuovi contenuti e che, in questa edizione, ha come ospite speciale la Quadriennale d’Arte 2020 nella rubrica #FuoridaiPiani.

Tra gli appuntamenti in calendario: mercoledì 10 febbraio alle 10, per la rubrica PdE Remix, “I geni e l'ambiente interagiscono attraverso l'epigenetica”, incontro con Giuseppe Macino tenutosi al Palazzo delle Esposizioni in occasione della mostra "DNA. Il grande libro della vita da Mendel alla genomica". Alle 13 verrà condiviso il video di Michele Rizzo alla Pelanda in cui l’artista realizza la sua opera presente nelle sale della Quadriennale. Giovedì 11 febbraio alle 10 in programma “Dialoghi silenziosi”, video animati in LIS in collaborazione con ENS. Brevi video dedicati ai più giovani e pensati per raccontare le mostre nella lingua italiana dei segni. Un focus sulle parole dell'arte e i rispettivi segni per costituire un vocabolario animato che crescerà nel tempo. Il video della settimana è dedicato al nostro Scaffale d’arte. Per saperne di più sul progetto e per vedere gli altri video https://www.palazzoesposizioni.it/articolo/dialoghi-silenziosi.