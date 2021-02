Iran: Teheran, 'bomba? Se ci obbligano, ma non in attuali circostanze'**

Teheran, 9 feb. (Adnkronos) - L'Iran, se messo "all'angolo", potrebbe rivedere la natura pacifica del suo programma nucleare. Lo ha sottolineato il ministro dell'Intelligence, Mahmoud Alavi, in una delle rare dichiarazioni di un esponente della Repubblica islamica in cui non si esclude la possibilità per il Paese di dotarsi della bomba atomica.

"Il nostro programma nucleare è pacifico e la fatwa della Guida Suprema ha vietato le armi atomiche, ma se spingono l'Iran in quella direzione, allora non sarebbe colpa dell'Iran, ma di coloro che lo hanno spinto", ha dichiarato Alavi in un'intervista alla tv pubblica, riferendosi all'editto religioso di Ali Khamenei risalente a metà anni Novanta.

"Se un gatto è messo all'angolo, potrebbe comportarsi in un modo in cui un gatto libero non agirebbe", ha aggiunto Alavi, precisando tuttavia che l'Iran non ha in programma di sviluppare armi nucleari "nelle circostanze attuali".