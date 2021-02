Governo: Zingaretti, 'Pd e Lega forze alternative, nessun veto a prescindere'

Roma, 9 feb. (Adnkronos) - "Con il professor Draghi non abbiamo parlato dei rapporti con gli altri partiti, Lega compresa. Dico che il Pd e la Lega, qualsiasi cosa accada, sono e rimangono due forze alternative nello schieramento politico italiano e penso che questo sia condiviso anche da Matteo Salvini. Un'eventuale esperienza comune non cambia il fatto che siamo e saremo forze alternative. Per questo non abbiamo messi veti a prescindere". Lo dice il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, dopo l'incontro della delegazione dem con Mario Draghi.