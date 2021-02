Roma, 9 feb. (Adnkronos) - "Non possiamo che apprezzare lo sforzo che Draghi sta portando avanti. Una visione molto vicina alla nostra, condivisibile e utile per il futuro, Come dice Draghi: un governo che guarda al presente e si prepara a costruire il futuro". Lo dice il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, dopo l'incontro della delegazione dem con Mario Draghi.