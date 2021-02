Governo: Pd consegna a Draghi documento, 'priorità irrinunciabili per legislatura' (2)

(Adnkronos) - (Adnkronos) - E ancora, realizzare una riforma degli ammortizzatori sociali che sia fortemente connessa a moderne politiche attive del lavoro e ad un programma di formazione di nuove competenze per interpretare al meglio la sfida della transizione ecologica e digitale; combattere le disuguaglianze di genere, generazionali e territoriali; portare avanti una riforma fiscale che realizzi in pieno il principio di progressività previsto dall’articolo 53 della nostra Costituzione e che coniughi semplificazione ed equità; portare a compimento la riforma della giustizia e delle carceri; gestire i fenomeni migratori con umanità, legalità, solidarietà e inclusione; combattere le organizzazioni criminali e le mafie.

L'elenco del Pd prosegue con approvare riforme istituzionali per dare efficienza allo Stato e agli altri livelli di governo territoriali. A questo proposito, nel documento si parla della "approvazione di una nuova legge elettorale di stampo proporzionale, anche a seguito della riduzione del numero dei parlamentari; riforma dei Regolamenti parlamentari; conclusione degli iter normativi che prevedono la revisione della platea regionale per l’elezione del Senato, il ricalcolo” dei grandi elettori per l’elezione del Presidente della Repubblica, il disegno di legge che allinea l’elettorato di Camera e Senato estendendo ai diciottenni il diritto di elettorato attivo per il Senato della Repubblica".