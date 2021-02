Governo: Nagel (Mediobanca), 'partiti non disperdano opportunità Draghi' (2)

(Adnkronos) - Per il banchiere adesso contano le riforme strutturali, meno il piano legato ai fondi europei del Recovey.

"Io non penso che il Recovery plan sia la panacea dei nostri mali. Penso che il recovery senza interventi strutturali per rendere il nostro sistema più competitivo possano essere soldi non ben spesi", sottolinea il ceo di Mediobanca. "Con Draghi possiamo rendere il nostro sistema competitivo, affrontando nodi che vengono sempre rimandati".