Governo: Letta, 'Draghi deve trovare ardita quadratura politica, in bocca al lupo'

Roma, 9 feb (Adnkronos) - "Gli faccio gli in bocca al lupo. L’impressione è che lui debba costruire la più ardita e complicata quadratura del cerchio politica che ci sia mai stata”. Lo ha detto Enrico Letta, parlando di Mario Draghi, a In vivavoce su Radio1 Rai.

"Francamente non vorrei essere nei panni di Draghi in questo momento. Mi sembra che lo scenario, da quando gli è stato dato l’incarico sia diventato molto più complicato, molto più arduo -ha spiegato l'ex premier-. Quando gli è stato dato il mandato dal Presidente della Repubblica, questo era un mandato per un governo fuori dagli schemi politici. Invece, giorno dopo giorno, l’impressione è che lui debba costruire la più ardita e complicata quadratura del cerchio politica che ci sia mai stata".

"Gli faccio gli in bocca al lupo da cittadino italiano perché ci riesca. Il compito che gli è stato dato la settimana scorsa mi sembra che sia diventato ancora più difficile per i fatti di questi giorni. Credo e spero che tutti vogliano aiutarlo e sostenerlo", ha aggiunto.