Governo: ala M5S pro-Draghi risponde ai ribelli col 'D-Day', 'in campo per il sì' (2)

(Adnkronos) - Per quanto riguarda il ruolo di Rousseau, "le presunte ingerenze di Casaleggio sui quesiti che starebbero emergendo in queste ore forniscono un quadro inquietante, su cui bisognerà far luce", rimarca l'ex sottosegretario. Nel corso della giornata si attendono diversi interventi da parte di esponenti di peso a sostegno del sì. Questa sera alle 21 la fronda del 'No' si riunirà sulla piattaforma Zoom.

L'evento è stato organizzato da Luca Di Giuseppe, facilitatore regionale del Team del Futuro e volto emergente di Rousseau: parteciperanno "portavoce, attivisti, giornalisti, intellettuali". Ha già confermato la sua adesione, via social, la senatrice Barbara Lezzi. (di Antonio Atte)