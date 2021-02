Pechino, 9 feb. (Adnkronos/Xinhua) - Non ci sono indicazioni di trasmissione del Covid-19 prima di dicembre 2019 a Wuhan. Lo ha detto in conferenza stampa Liang Wannian del team cinese che ha lavorato con la delegazione dell'Organizzazione mondiale della sanità in missione in Cina per cercare di ricostruire le origini della pandemia.