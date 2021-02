Cinema: è morto Carrière, acclamato sceneggiatore tra Bunuel e Forman

Parigi, 9 feb. - (Adnkronos) - Lo sceneggiatore francese Jean-Claude Carrière, noto per la sua collaborazione con Luis Buñuel per il quale scrisse i film dell'ultimo periodo e per aver lavorato con registi del calibro di Jean-Luc Godard, Louis Malle, Marco Ferreri, Jacques Deray, Volker Schlöndorff, Oshima Nagisa, Andrzej Wajda e Milos Forman, è morto lunedì sera per cause naturali nella sua casa di Parigi all'età di 89 anni. L'annuncio della scomparsa è stato dato dalla figlia Kiara Carrière. Era nato a Colombières-sur-Orb (Hérault) il 19 settembre 1931.

Sceneggiatore cinematografico e televisivo, autore teatrale, romanziere, poeta e saggista, Jean-Claude Carrière esordisce al cinema nel 1963, anno in cui inizia anche la sua collaborazione con Luis Buñuel, scrivendo la sceneggiatura di "Il diario di una cameriera", cui seguiranno "Bella di giorno", "La via lattea", "Il fascino discreto della borghesia", "Il fantasma della libertà" e "Quell'oscuro oggetto del desiderio". Tra le tante e importanti collaborazioni quelle con il regista italiano Marco Ferreri ("La cagna"), con i francesi Louis Malle e Jean-Luc Godard e con lo spagnolo Jesús Franco ("Miss Muerte" e "Cartas boca arriba"). Dal 1970 ha preso parte alla compagnia teatrale di Peter Brook, per il quale ha adattato "Misura per misura" da Shakespeare, "La Cerisaie" da Čechov e il "Maha-bha-rata" dall'antico testo indiano.

Nelle sceneggiature di Carrière ci sono attenzione al lato misterioso e assurdo della vita, un'insaziabile curiosità per l'imprevisto, uno spirito anarchico e un senso acuto dell'umorismo nero e della provocazione. Tutte qualità riconosciute da diverse nominations all'Oscar, e da premi come il César nel 1983 "Il ritorno di Martin Guerre" di Daniel Vigne e il Writers Guild of America alla carriera nel 2000.