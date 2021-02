Calcio: France Football, Cassano in vetta a top 10 dei talenti sprecati

Roma, 9 feb. (Adnkronos) - E' italiano, secondo la celebre rivista del Pallone d'Oro, France Football, il più grande talento sprecato. La rivista francese ha stilato infatti la speciale top 10 di coloro che "promettevano il meglio ma finivano per dare il loro peggio". Al primo posto troviamo l'ex attaccante della Roma, Antonio Cassano. “Si può parlare di talento sprecato per chi ha vinto Scudetto e Liga, ha segnato 150 gol, di cui uno nella finale di Euro 2012? Sì, se si tratta di Antonio Cassano. Un talento puro che ha mostrato solo un terzo del suo potenziale. Cassano lo ha deluso (Totti, ndr), così come ha fatto con Fabio Capello, che voleva dargli una chance al Real Madrid e, in cambio, ha ricevuto solo prese in giro”, questa la spiegazione fornita da France Football. Al secondo posto c’è invece l’ex Lazio Paul Gascoigne, seguito da Stan Bowles, primatista di presenze ed ex Queen’s Park Rangers. Giù dal podio Antonio Angelillo, seguito da Dimitar Berbatov e Rashidi Yekini, Mario Basler, Nicolas Anelka, Andy van der Meijde, per chiudere con il brasiliano Adriano.