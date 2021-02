Calcio: Coppa Italia, l'Inter non va oltre lo 0-0 con la Juve, bianconeri in finale (2)

(Adnkronos) - La spinta della squadra di Conte nella ripresa si accentua. Al 52' Barella serve Hakimi il cui sinistro a giro appena dentro l'area termina di poco oltre la traversa. Poco dopo ancora Inter pericolosa: palla recuperata sulla trequarti da Eriksen che lancia Lautaro che in scivolata tocca con il destro, venendo chiuso però con il corpo da Buffon in uscita. La Juve attende e riparte e al 64' McKennie da poco entrato lancia in area Ronaldo che, tutto solo, calcia d'esterno destro addosso a Handanovic in uscita. Al 70' ancora uno spunto di Ronaldo: Cr7 va via a Skriniar e a Barella al limite con un dribbling stretto e calcia di destro sul primo palo ma Handanovic riesce a respingere e Kolarov allontana.

Passano i minuti e per l'Inter in te po stringe. Al 74' Perisic dalla sinistra serve al limite Sensi che tenta il destro, con Alex Sandro che devia il pallone spiazzando Buffon ma la sfera termina a lato. Un minuto dopo risponde la Juve con Kulusevski che entra in area sulla destra, salta Kolarov ma calcia col destro addosso a Handanovic in uscita. Ultimi disperati assalti dell'Inter che all'81' portano il lancio in area sulla destra per Hakimi che da posizione defilata calcia sull'esterno della rete. Lukaku fa a 'sportellate' fino alla fine ma senza trovare la zampata giusta e la Juve può festeggiare l'approdo nella 19esima finale di Coppa Italia della sua storia.