Banche: Credit Village, nel 2020 oltre 42 mld di operazioni su npl, in linea con 2019

Milano, 9 feb. (Adnkronos) - Con 483 transazioni e 42,5 miliardi di valore lordo transato il mercato dei non performing loan nel 2020 si è dimostrato "un mercato più che attivo, a dispetto della pandemia e nonostante le previsioni pre-Covid che stimavano volumi per circa 30-32 miliardi di euro". E' quanto rileva l'Osservatorio Credit Village.

I dati 2020 fotografano un mercato in linea con i numeri dell’anno precedente, che aveva registrato 491 transazioni per un valore di 46,3 miliardi di gbv transato. Il calo previsto non si è realizzato ed il mercato ha tenuto. A parte il mese di maggio, che rispetto all’anno precedente ha registrato una decisa contrazione delle transazioni con 25 contro le 43 del 2019, in tutti gli altri mesi si sono completate cessioni perfettamente in linea con l’esercizio precedente.

"Se da una parte i timori di una nuova ondata di crediti deteriorati previsti a fine moratorie ha spinto le banche ad accelerare le dismissioni, soprattutto sul finire dell’anno, dall’altra gli investitori si sono fatti trovare pronti e determinati a proseguire nei loro piani di investimento", argomenta l'osservatorio.