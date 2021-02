Palermo: appello pm Vaccaro, 'siamo in emergenza, donne vittime violenza denuncino'/Adnkronos (2)

(Adnkronos) - "Lo vediamo soprattutto nello stalking - dice Vaccaro - con condotte che nascono quasi sempre a ridosso di un rapporto che sta per finire. E non sono espressioni di gelosia, sono espressioni di una concezione malata di un amore che ha a che vedere con il possesso". Ecco perché "è importante" maturare "la consapevolezza di essere vittima di un reato". "Non può essere tollerata in un rapporto di coppia nessuna forma di violenza". "E' ora di finirla di parlare di gelosia, questa è una concezione malata dell'amore, perversa". "Quello che mi sconcerta e mi indispone è la continua domanda: 'ma c'era l'amante?'. Insomma, una donna ha il diritto di autodeterminarsi anche al di fuori del rapporto di coppia senza che sia accettabile nessuna condotta da parte dell'uomo".

E continua a ribadire che "c'è una emergenza educativa, perché è frutto di una educazione affettiva degli uomini che è da rivedere". "Qui le madri di figli maschi devono fare un grande lavoro - spiega - l'educare al rispetto di se stessi, della libertà del diritto di autodeterminarsi, anche nell'ambito di un rapporto di coppia. Questo pone una emergenza investigativa". Per Laura Vaccaro è "fondamentale educare al rispetto della donna" e "educare a una nuova visione della donna".