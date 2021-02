Menarini: Cassazione, ‘da Aleotti nessuna responsabilità in riciclaggio’

Roma, 8 feb. (Adnkronos) - “La Corte di Appello ha escluso la responsabilità di Lucia Aleotti per i fatti di riciclaggio (…) legati alla costituzione ed alla patrimonializzazione della Fondazione Nipote in considerazione della sostanziale assenza di ogni suo contributo nella iniziativa che (…) era stata interamente voluta, programmata e realizzata dal padre Sergio il quale aveva avuto cura di predisporre tutto quanto necessario a garantire ai nipoti una ‘dote’”. Lo scrivono i giudici della seconda sezione penale della Corte di Cassazione nelle motivazioni della sentenza con cui lo scorso 19 novembre hanno confermato l’assoluzione per i fratelli Lucia e Alberto Giovanni Aleotti, figli del patron del Gruppo farmaceutico Menarini, Sergio Aleotti, scomparso nel 2014, accusati di riciclaggio.

I fratelli Aleotti, il 5 dicembre del 2018 erano stati assolti dalla Corte d’Appello di Firenze che aveva riformato la sentenza di primo grado con cui Lucia Aleotti era stata condannata a 10 anni e mezzo per riciclaggio e corruzione (accusa poi prescritta) e suo fratello Giovanni Alberto a 7 anni e mezzo. “Ritiene il collegio che la Corte di Appello di Firenze abbia assolto compiutamente – sottolineano i giudici della Cassazione - all’onere di motivare – anche in maniera ‘rafforzata – il proprio convincimento pervenendo a conclusioni difformi rispetto a quelle cui era approdato il giudice di primo grado; i giudici fiorentini hanno infatti operato una analitica quanto completa ed esaustiva confutazione di tutti gli elementi di prova e delle argomentazioni su cui era stata fondata la decisione di condanna che, per alcuni aspetti, non era stata nemmeno particolarmente approfondita tanto che la motivazione che sorregge la sentenza di secondo grado si è fatta carico di contrastare anche le ampie diffuse considerazioni svolte nella memoria depositata in quella sede dalla pubblica accusa per opporsi agli appelli delle difese ed a sostegno del proprio gravame”.