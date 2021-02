Roma, 8 feb. (Adnkronos) - "L'Italia esprime la sua solidarietà all'India per l'esondazione causata dal parziale crollo di un ghiacciaio nell'Uttarakhand. Roma al fianco di New Delhi nella lotta ai cambiamenti climatici e nella cooperazione per la gestione dei rischi derivanti da calamità naturali". Lo ha dichiarato in un tweet la Farnesina.