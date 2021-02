Governo: , Tasso (Maie) 'per coronavirus per Draghi meglio ripresa lenta che stop and go'

Roma, 8 feb. (Adnkronos) - "E' opportuno ricordare ai cittadini di non abbassare la guardia" in riferimento alla pandemia, "rispettando le prescrizioni emanate, perchè una ripresa anche se lenta, come è stato ricordato dal professor Draghi, è da preferire a questa sorta di stop and go che stiamo vivendo in questo momento". Lo ha affermato Antonio Tasso, del Maie, al termine dell'incontro con il presidente del Consiglio incaricato, Mario Draghi.