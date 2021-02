Governo: Messina, 'con Draghi spread a 50-60 punti, bene per banche e Ue'**

Milano, 8 feb. (Adnkronos) - "Un Governo Draghi, che può accelerare la crescita del nostro Paese e aumentare le riforme per avere una crescita sostenibile nel futuro, può portare lo spread a 50-60 punti, in linea con il Portogallo". Lo ha detto Carlo Messina, amministratore delegato di Intesa Sp, in un'intervista a Bloomberg. "Questo - ha aggiunto - sarà molto positivo per il settore bancario ma anche per tutta l'Europa, non solo per l'Italia".