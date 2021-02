Governo: Castaldo, 'voto base M5S risultato importante, ora quesiti chiari'

Roma, 8 feb. (Adnkronos) - "E un risultato importante è arrivato. Adesso è necessario continuare a spingere tutti insieme per avere quesiti chiari, trasparenti e puntuali. Soprattutto, dobbiamo spingere per avere un vero dibattito e confronto interno. I tempi sono molto serrati a quanto vedo, ma quando c’è la volontà tutto è possibile. Grazie a Beppe Grillo per essere con noi, come ha sempre fatto, in questa fase così delicata. #DecidiamoInsieme". Così su Facebook Fabio Massimo Castaldo, vicepresidente del Parlamento europeo ed esponente del M5S tra i maggiori sostenitori di un voto della base su un eventuale ingresso del Movimento a un governo Draghi.