Roma, 8 feb. (Adnkronos) - "Non si può davvero sentire che #Salvini proponga come priorità, per vaccinare tutti gli italiani, il modello lombardo di Bertolaso. Altro che governo per gestire e superare le emergenze. Così le emergenze rischiamo di aggravarle. Chiariamole bene prima queste cose. #GovernoDraghi". Lo scrive su twitter il vicepresidente dei deputati Pd, Michele Bordo.