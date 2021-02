Football: Zoff, 'Brady grande campione, il fisico è importante ma la testa è tutto'

Roma, 8 gen. (Adnkronos) - "La testa è la base di tutto, sempre. Se ti manca, non ti manca poco: la voglia di migliorare sempre, di fornire prestazioni che la gente s'aspetta, la freddezza del proprio giudizio. Poi certo ci deve essere il fisico". Dino Zoff, campione del mondo di calcio a 40 e 134 giorni in Spagna '82, all'Adnkronos tributa un applauso ideale a Tom Brady, il quarterback dei Tampa Buccaneers che ha vinto il suo settimo Super Bowl a 43 anni. "Brady è un grande campione sotto tutti gli aspetti, testa e fisico, e può andare avanti così. Un fisico reattivo come a 30 anni e poi la classe e l'esperienza: riesce a mettere insieme tutto".