Coronavirus Lazio, 782 nuovi casi e 32 morti: il bollettino

(Adnkronos) - Sono 782 i nuovi contagi da Coronavirus nel Lazio secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 32 morti. "Oggi su oltre 8 mila tamponi nel Lazio (-715) e quasi 6 mila antigenici per un totale di oltre 14mila test, si registrano 4.558 i guariti" dice l'assessore alla Sanità e all'Integrazione sociosanitaria della Regione Alessio D'Amato. "Diminuiscono i casi, mentre aumentano i decessi, i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 9%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 5%. I casi a Roma città sono a quota 400".

Nel Lazio sono 49.550 i casi attualmente positivi a Covid-19, di cui 2.248 ricoverati, 272 in terapia intensiva e 47.030 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono in totale 158.361, i decessi 5.291 e il totale dei casi esaminati è pari a 213.202.

Nel dettaglio, nella Asl Roma 1 sono 134 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Sono cinque i ricoveri. Si registrano sette decessi con patologie. Nella Asl Roma 2 sono 206 i nuovi contagi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Ottantacinque i casi su segnalazione del medico di medicina generale. Si registrano cinque decessi in pazienti con patologie. Nella Asl Roma 3 sono 73 i casi nelle ultime 24ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Sono tre i ricoveri. Si registrano tre decessi in pazienti con patologie.

Nella Asl Roma 4 sono 16 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi in pazienti con patologie. Nella Asl Roma 5 sono 95 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso con patologie. Nella Asl Roma 6 sono 84 i nuovi casi segnalati e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano quattro decessi in pazienti con patologie.

Nelle province si registrano 174 casi di Covid-19 e sono dieci i decessi nelle ultime 24 ore. Nella Asl di Latina sono 122 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 85 anni con patologie. Nella Asl di Frosinone si registrano 25 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano quattro decessi in pazienti di 72, 79, 92 e 93 anni con patologie.

Nella Asl di Viterbo si registrano 9 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi di 82 e 84 anni con patologie. Nella Asl di Rieti si registrano 18 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi in pazienti di 57, 69 e 77 anni con patologie.