Come fanno i leader a creare team di lavoro vincenti?

Sei un leader vincente? Sfortunatamente, un malsano stereotipo di "vittoria" sta infettando troppe organizzazioni. I colleghi sono visti come concorrenti e il posto di lavoro diventa un campo di battaglia darwiniano, dove i membri del team si sforzano di vincere battaglie interne, ad esempio, o rivendicare la parte del leone per i progetti di squadra. Ma c'è un modo più sano per immaginare che cosa può significare "vincere" per i manager, catturato in modo succinto in una venerabile definizione di leadership che una volta era usata dall'aeronautica degli Stati Uniti. Si legge, in parte: "La leadership è l'arte di influenzare le persone in modo tale da conquistare il loro rispetto, fiducia e cooperazione".

Se sei un manager che vuole avere successo, inizia conquistando il rispetto, la fiducia e la collaborazione del tuo team e dei tuoi colleghi. Troppi manager saltano questo passaggio fondamentale. Non si concentrano sulla conquista del rispetto; presumono semplicemente che verrà dato: Ehi, io sono il capo; non è una ragione sufficiente per cui la mia squadra mi rispetta? Questi manager stanno sfruttando la professionalità dei loro team. Certo, la maggior parte dei dipendenti è abbastanza motivata da lavorare sodo, anche per capi scadenti. Ma il serbatoio di buona volontà del team si sta lentamente prosciugando, e una volta che il serbatoio di buona volontà si sta quasi svuotando, tutto ciò che rimane è il rispetto riluttante. Quella conformità invadente potrebbe portare un team a svolgere attività di routine, ma è necessaria una dedizione più vivace quando le organizzazioni devono affrontare le sfide difficili che sono ora endemiche in tutti i settori.

Da qui la saggezza di quella vecchia definizione dell'Air Force: se vuoi una squadra che ti aiuti a vincere le battaglie davvero impegnative, allora prima conquista il rispetto e la fiducia di quella squadra.

Fortunatamente, è facile capire i comportamenti necessari per ottenere il rispetto. È probabile che tu conosca già i comportamenti vincenti: sono sepolti da qualche parte nella tua storia personale e nelle storie dei membri della tua squadra. E scoprirai le risposte seguendo una semplice procedura in due fasi.

Primo: ripensa al tuo lavoro e alla tua storia di vita. Richiama alla mente i mentori, i manager, i dirigenti e gli insegnanti che hanno conquistato il tuo rispetto, la tua fiducia e la tua collaborazione. Come ci sono riusciti? Quali approcci e atteggiamenti ti hanno fatto venire voglia di far parte della loro squadra? È probabile che ricorderai modelli di ruolo che incarnano comportamenti come i seguenti: credeva che potessi avere successo e mi ha spinto a diventare più successo; le importava della mia carriera e del mio sviluppo, non solo del suo; era un acuto risolutore di problemi, sempre disponibile ad aiutarmi a svelare problemi nodosi; non mi ha mai chiesto di fare sacrifici che non era disposta a fare da sola.

Mentre ricordi questi modelli di ruolo, annota i loro comportamenti vincenti e decidi di emulare il loro approccio nella tua vita.

Come secondo passaggio, presenta lo stesso esercizio di pensiero alla tua squadra. Spiega che vuoi essere un leader il più efficace possibile e hai bisogno delle loro intuizioni per raggiungere questo obiettivo. Suddividili in piccoli gruppi, ogni gruppo ha il compito di condividere le proprie storie di manager che si sono guadagnati il ​​loro rispetto. Quando il gruppo si riunisce dopo queste crisi, ascolterai delle storie fantastiche, che riecheggiano gli stessi comportamenti che sono emersi quando hai svolto l'esercizio di pensiero da solo.

In effetti, non solo questi esercizi genereranno il tuo playbook per garantire il rispetto e la cooperazione della squadra, ma il processo produrrà ulteriori vantaggi. La tua disponibilità a dichiarare il tuo impegno per la squadra e ad intraprendere questo esercizio con loro susciterà la loro buona volontà. E i comportamenti identificati saranno tanto importanti per i membri del team quanto lo sono per te come manager: l'intero team può impegnarsi in comune per questi comportamenti vincenti.

Negli ambienti di lavoro difficili di oggi, abbiamo bisogno di leader che sappiano vincere: non superando la concorrenza e sfruttando i membri del team, ma conquistando il rispetto, la fiducia e la cooperazione dei colleghi e dei membri del team allo stesso modo.

* Già managing director di Jp Morgan e oggi vicepresidente esecutivo del board di CommonSpirit Health