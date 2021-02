Cina: ambasciatore Ferrari, 'è importante per rilancio economico Italia'

Milano, 8 feb. (Adnkronos) - La Cina sarà fondamentale per il rilancio della crescita economica italiana. E' quanto ritiene l'ambasciatore italiano in Cina, Luca Ferrari, intervenuto alla cerimonia dei China Awards organizzati dalla Fondazione Italia Cina e da Mf Milano Finanza. "Nell'ultimo trimestre - ha ricordato - la crescita dell'economia cinese ha registrato un'espansione del 6,5%, che ha portato l'anno in positivo, con una crescita del 2,3%. E' la crescita più bassa dal 1976 ma ha comunque un segno '+' davanti, mentre le altre grandi economie del mondo sono in recessione. La Cina è stata in grado di lottare".

Per Ferrari, la Cina sta cambiando il suo approccio nei confronti del resto del mondo. "Ci troviamo davanti a una Cina che ha una fortissima volontà di riaprire il Paese perché ha capito e crede sinceramente che l'unica strada per rilanciare la crescita post pandemica sia un rilancio della globalizzazione, del libero commercio da un lato e dell'apertura del proprio Paese a un multilateralismo dall'altro".

L'Italia, aggiunge, nel 2020 "è riuscita a esportare 13 miliardi di beni in Cina, una cifra identica al 2019" nonostante le chiusure. "La Cina è un Paese importante per il rilancio economico dell'Italia quest'anno e negli anni a venire, non possiamo ignorarlo. Il mio auspicio è intensificare i rapporti, qui stiamo facendo del nostro meglio".