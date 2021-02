Myanmar: Netblocks, accesso a internet parzialmente ripristinato

Londra, 7 feb. (Adnkronos) - E' stato parzialmente ripristinato l'accesso a internet nel Myanmar, dopo il blocco al web che, tuttavia, non ha impedito che migliaia di persone oggi si riversassero nelle strade per contestare il golpe che ha portato all'arresto di diversi esponenti politici, tra cui Aung San Suu Kyi. Lo ha riferito Netblocks, organizzazione che monitora la libertà in rete nel mondo, precisando in un tweet che "è stato confermato il parziale ripristino del collegamento a internet nel Myanmar dalle 14 ora locale".

Netblocks e le altre piattaforme social restano comunque offline nel Paese, dove ieri l'esercito ha imposto il blackout di internet per ostacolare l'organizzazione di manifestazioni. Secondo l'organizzazione, nel Myanmar il traffico su internet è al 14% rispetto ai livelli soliti.