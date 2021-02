Milano: gara da 30,2 mln per gestire per un anno verde cittadino (2)

(Adnkronos) - L’appalto di manutenzione globale del verde pubblico cittadino sarà unico per tutto il territorio cittadino superando la logica di suddivisione in lotti operativi, mentre i Municipi manterranno il controllo del servizio e le decisioni inerenti le priorità di intervento. Le attività previste all’interno dell’appalto comprendono manutenzione ordinaria e straordinaria per l’esecuzione di lavori necessari a riqualificare aree verdi già esistenti o per realizzare nuove aree gioco, aree cani, aree per la pratica sportiva, vialetti, impianti di irrigazione, orti, cancellate.