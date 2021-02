Governo: Zingaretti, 'tecnico o politico? valutazione è di Draghi'**

Roma, 7 feb. (Adnkronos) - Meglio un governo tecnico o politico? "Lo dico non per sfuggire alla domanda ma perchè è la verità: noi ci rimettiamo alle valutazioni, alla sintesi e alle proposte di Draghi. Perchè su questo oggettivamente che si sta facendo il confronto con le forze politiche. Sul perimetro, i contenuti e la forma". Così il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, a in Mezz'Ora in più.

"E noi -aggiunge- dobbiamo rimetterci a questa valutazione di Draghi altrimenti si parte con il piede sbagliato. Noi scomettiamo su Draghi con chiari contenuti europeisti e su un modello di ricostruzione che parte dal lavoro e dell'inclusione".