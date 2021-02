Governo: Zingaretti, 'progetto sovranista già scricchiolava, ora fase nuova'

Roma, 7 feb. (Adnkronos) - "La pandemia ha fatto cadere i pilastri del sovranismo, ha spinto tutto il mondo alla collaborazione", la linea del "cavalcare i problemi e l'odio è rimasta senza respiro. E' stato sconfitto Trump. Io non voglio dire che me lo aspettavo, ma io ho visto scricchiolare lo spirito e il progetto" in questi mesi. Così il segretario del Pd, Nicola Zingaretti a 'In mezz'ora in più' sulla'svolta della Lega.

"Noi siamo qui dentro una tradizione storica europeista. Nella Lega invece c'è un processo che nasce lì, dalla presa d'atto di spostarsi da un progetto che non ha alcuna prospettiva".