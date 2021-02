Roma, 7 feb. (Adnkronos) - "Sono molto convinto e orgoglioso di aver lavorato fino alla fine perché l'esperienza del governo Conte andasse avanti. Quel patrimonio ora risulta utilissimo per concludere la legislatura e dare a Draghi una base di solidarietà programmatica che penso sia un elemento di forza". Così il segretario del Pd, Nicola Zingaretti a 'In mezz'ora in più' su RaiTre.