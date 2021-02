Governo: Zingaretti, 'congresso Pd? Appena finita questa fase, aprire discussione'

Roma, 7 feb. (Adnkronos) - Il congresso del Pd? "In due anni è cambiato tutto. Io lo avevo detto anche prima della pandemia. E' evidente che va fatta una discussione politica vera sull'identità, i contorni, il nostri profilo culturale. Dobbiamo lanciare la nostra prospettiva politica per il futuro e discuteremo insieme come farlo". Così il segretario del Pd, Nicola Zingaretti a 'In mezz'ora in più' su RaiTre.

"Io spero solo che nessuno voglia rimettere indietro le lancette dell'orologio perchè allora sarà una battaglia politica. Io lo dico perchè sia chiaro. La discussione congressuale, quando la faremo, sarà una vittoria di tutto il Pd unito. Il congresso sarà tra due anni, ma appena questa fase si sarà conclusa, porrò l'interrogativo di come andare avanti. Lo posso fare perché il Pd si è unito molto più di quanto non lo sia mai stato in 12 anni".