Roma, 7 feb. (Adnkronos) - "Renzi ha aperto la crisi in modo sgangherato, poi Mattarella ha chiamato i giri e per me la questione è finita lì. Possiamo discutere in eterno di Renzi e Conte ma in questa fase serve il foglio bianco". Lo dice Carlo Calenda, leader di Azione, a Sky Tg24. Una fase che, secondo Calenda, deve durare. "Quanto deve durare il governo Draghi? Io spero fino a fine legislatura".